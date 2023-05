Ein Schritt fehlt Elversberg zum Aufstieg in die 2. Liga. Der sensationelle Durchmarsch überrascht den Club - im eigenen Stadion wollen die Saarländer trotzdem bleiben.

Spiesen-Elversberg (dpa/lrs) - Fußball-Drittligist SV Elversberg will im Aufstiegsfall auch in der 2. Bundesliga seine eigene Spielstätte behalten und nicht in den Ludwigspark in Saarbrücken umziehen. Dies sagte Sport-Vorstand Ole Book der Deutschen Presse-Agentur. «Wenn wir alles so umsetzen wie geplant, gehe ich davon aus, dass wir in Elversberg spielen können», sagte Book. Grundsätzlich sei zwar eine Kapazität von 15.000 Zuschauern notwendig. «Es gab für die ersten Jahre nach dem Aufstieg aber immer wieder auch Vereine, die mit weniger Kapazität spielen durften», fügte Book an.

Die Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde bietet rund 10.000 Fans Platz. Elversberg schafft den Durchmarsch von der Regionalliga in die 2. Liga bei einem Auswärtssieg bei der zweiten Mannschaft des SC Freiburg am Samstag (14.00 Uhr/Magentasport). «Es wäre ein absoluter Meilenstein und etwas Besonderes, was es in der Fußball-Geschichte nur selten gegeben hat. Wir wären die wohl kleinste Gemeinde, die jemals in den ersten beiden Ligen war», sagte Book. Als ursprüngliches Ziel war der Klassenverbleib ausgegeben worden.

Die saarländische Gemeinde Spiesen-Elversberg hat rund 13.000 Einwohner und ist damit auch etwas kleiner als Sandhausen. Das deutlich kleinere Hoffenheim ist offiziell ein Stadtteil von Sinsheim. Der 37 Jahre alte Book sieht den möglichen Durchmarsch als große Chance für den kleinen Club. «Ein Aufstieg beinhaltet für uns viele Möglichkeiten des Wachstums.»

