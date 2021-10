Mainz (dpa/lrs) - Die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz erholt sich weiter von den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Eine Umfrage der Industrie- und Handelskammern (IHK) zur Lage und den Aussichten der Unternehmen ergab eine Entwicklung auf Vorkrisenniveau, wie die Arbeitsgemeinschaft der IHKs am Donnerstag in Mainz mitteilte. Vor allem die aktuelle Geschäftslage werde besser bewertet - die Geschäftserwartungen seien weiterhin verhalten optimistisch.

Der IHK-Konjunkturklimaindex stieg um 11 Punkte auf 115 Punkte. Nach der stockenden Konjunktur im Frühsommer (104 Punkte) kam der Gradmesser für die wirtschaftliche Entwicklung zum ersten Mal wieder auf das Vorkrisenniveau vom Winter 2019/20 (113 Punkte). Für die Erhebung hatte die IHK in Rheinland-Pfalz 1072 Unternehmen mit mehr als 200 000 Beschäftigten befragt.

Als Bremsen für den Aufschwung wurden der Fachkräftemangel, steigende Rohstoffpreise und die Entwicklung der Corona-Pandemie genannt. 47 Prozent der Unternehmen gaben an, wegen des Fachkräftemangels offene Stellen nicht längerfristig besetzen zu können. Rohstoffpreise ordneten 76 Prozent der Industrieunternehmen als größtes Konjunkturrisiko ein.

Die Industrie erholte sich der Erhebung zufolge weiterhin. Insbesondere in der Ge- und Verbrauchsgüterindustrie zeige sich ein deutlicher Aufwärtstrend, der auf zunehmende private Konsumausgaben zurückzuführen sei. In der Handels- und Dienstleistungsbranche stiegen die Stimmungswerte deutlich an. Die Entwicklung sei hauptsächlich auf die Rücknahme Corona-bedingter Einschränkungen zurückzuführen. Besonders beim Einzelhandel ergab sich ein starker Anstieg der Stimmungs- und Wachstumsindikatoren. Auch personenbezogene Dienstleister verzeichneten eine verbesserte Lage, kamen aber auf den niedrigsten Stimmungswert der befragten Geschäftsfelder.