Mainz (dpa/lrs) - Der Krieg Russlands gegen die Ukraine und die westlichen Sanktionen gegen Moskau haben auch Auswirkungen auf die Wirtschaft und Verbraucher in Rheinland-Pfalz. Über die Folgen für die heimischen Unternehmen informieren die Industrie- und Handelskammern an diesem Freitag bei einem Pressegespräch (10.30 Uhr). Dabei soll es auch um die Unterstützung der Betriebe, der Menschen in der Ukraine und der Geflüchteten gehen sowie um die gestiegenen Energiepreise. Zu der Veranstaltung wird auch Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) erwartet.

