Pirmasens (dpa/lrs) - Ein Brand in einem Ausbildungszentrum in Pirmasens hat nach ersten Schätzungen einen Schaden von über 500.000 Euro verursacht. In dem Gebäude der Industrie- und Handelskammer (IHK) geriet ein Elektroverteiler in Brand und löste das Feuer aus, wie die Stadt Pirmasens am Mittwoch mitteilte. Während des Unglücks befanden sich keine Menschen im Gebäude. Drei Feuerwehrleute verletzten sich während der Löscharbeiten leicht.

Pirmasens (dpa/lrs) - Ein Brand in einem Ausbildungszentrum in Pirmasens hat nach ersten Schätzungen einen Schaden von über 500.000 Euro verursacht. In dem Gebäude der Industrie- und Handelskammer (IHK) geriet ein Elektroverteiler in Brand und löste das Feuer aus, wie die Stadt Pirmasens am Mittwoch mitteilte. Während des Unglücks befanden sich keine Menschen im Gebäude. Drei Feuerwehrleute verletzten sich während der Löscharbeiten leicht.

Die Feuerwehr war am frühen Mittwochmorgen mehr als zwei Stunden im Einsatz, um den Brand zu löschen. Die Kriminalpolizei ermittelt, ob der Brand möglicherweise mit aktuellen Bauarbeiten in Verbindung steht. Der Gebäudekomplex wird wegen Wasserschäden saniert.