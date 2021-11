Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Industrie- und Handelskammer des Saarlandes (IHK) schlägt Alarm und sieht im Fehlen von Arbeitskräften mittlerweile ein regelrechtes Wachstumshemmnis. «Der Fachkräftemangel hat sich mittlerweile auch im Saarland zu einem breiten Arbeitskräftemangel ausgewachsen», sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Frank Thomé am Donnerstag in Saarbrücken. Eine Umfrage, an der sich 162 Unternehmen mit rund 40.000 Beschäftigten beteiligt hätten, habe ergeben, dass bei fast 40 Prozent die Personalknappheit die Geschäftstätigkeit bereits sehr stark beeinträchtige. Der Personalmangel drohe zu einer «Wachstumsbremse für die gesamte Saarkonjunktur» zu werden.

