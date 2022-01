Frankfurt/Main (dpa) - Die IG Metall hat im vergangenen Jahr auch in ihrem Bezirk Mitte Mitglieder verloren. Am Jahresende gehörten noch 298.670 Menschen der Organisation an. Das waren 2,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie die IG Metall am Donnerstag in Frankfurt berichtete. In Hessen waren zum Ende des vergangenen Jahres rund 122.220 Menschen Mitglied der Gewerkschaft, in Rheinland-Pfalz über 69.880, im Saarland mehr als 64.250 und in Thüringen über 42.300.

Bundesweit war der Rückgang mit 2,1 Prozent etwas schwächer ausgefallen. Als Gründe wurden der Arbeitsplatzabbau sowie die schlechtere Erreichbarkeit der Beschäftigten während der Corona-Pandemie genannt.