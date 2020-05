Termine für Lockerungen zu nennen, ist leicht; präzise Auflagen dafür auszuarbeiten, ist dagegen schwerer – so kam es zu Malu Dreyers Drahtseilakt.

Die Rahmenbedingungen für weitere Lockerungen in der Corona-Krise könnten aktuell in Rheinland-Pfalz nicht besser sein: Die Anzahl der Neuinfektionen ist zuletzt auf zwei Fälle pro Tag gesunken. Von daher stimmt der Fahrplan der Landesregierung.

Bei der Umsetzung haperte es indes. Im Wettlauf der Bundesländer darum, wer besonders rasch und umfangreich die Beschränkungen aufhebt, hatte sich auch Rheinland-Pfalz zur Nennung ehrgeizig erscheinender Termine hinreißen lassen. Vor zwei Wochen war verkündet worden, dass heute Schwimmbäder, Fitnessstudios, Sporthallen und noch einiges mehr öffnen dürfen. Die Bedingungen, unter denen dies geschehen soll, lieferte die Landesregierung aber zunächst nicht. Die Betreiber der Einrichtungen hingen in der Luft.

Quasi auf den letzten Drücker, am späten Montagabend, stellte die Landesregierung ihren Katalog von Vorschriften ins Internet. Keine Frage: Inhaltlich sind es gute Hygienekonzepte. Mancher Formulierung merkt man freilich an, dass da in höchster Eile an den Paragrafen gewerkelt wurde. Vor allem die Schwimmbad-Betreiber haben aber keine reelle Chance, innerhalb eines Tages die jetzt geforderten Auflagen umzusetzen. Das schafft Frust und Enttäuschung. Das wäre vermeidbar gewesen, wenn sich Regierungschefin Dreyer nicht selbst unnötig unter Zeitdruck gesetzt hätte.

