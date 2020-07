Mainz (dpa/lrs) - Das Wintersemester an den Universitäten und Hochschulen in Rheinland-Pfalz wird eine Mischung aus digitalen Angeboten und Präsenzveranstaltungen. «Es wird noch kein normales Semester sein können, sondern so eine Art Übergangssemester», sagte Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) am Dienstag in Mainz.

Ziel sei eine schrittweise Rückkehr auf den Campus, sagte die Präsidentin der Hochschule Mainz, Susanne Wiessman. Denn Hochschulen und Universitäten seien ein Hotspot für Corona-Infektionen. «Wir sind gut vorbereitet, das allmählich wieder aufzubauen und im Notfall auch wieder zurückzufahren.» Dabei könnten die Hochschulen auf die guten Erfahrungen mit digitalen Lehrformaten aus dem Sommersemester aufbauen. Präsenzveranstaltungen solle es vor allem für Erst- und Zweitsemester geben, denn das Ankommen auf dem Campus sei ein entscheidender Faktor für ein erfolgreiches Studium, sagte Wolf.

Die Schwierigkeiten mit den Corona-Abstandsregeln beschrieb der Vorsitzende der Landeshochschulpräsidentenkonferenz, Michael Jäckel aus Trier, so: Ein wie ein Konzertsaal aufgebauter Hörsaal mit 500 Plätzen habe danach 74 verwertbare Plätze. Die Säle könnten auch nicht von 8 bis 20 Uhr genutzt werden, weil geputzt und viel gelüftet werden müsse.

Das neue Semester beginnt an der Hochschule Trier bereits am 28. September. Die Unis in Mainz, Trier und Koblenz-Landau folgen erst am 2. November.

Wie viele Studierende im digitalen Sommersemester ihr Studium unterbrochen oder aufgegeben haben, lasse sich noch nicht abschätzen, sagte Wolf. Erste Auswertungen der Prüfungen hätten leicht bessere Noten ergeben, sagte Jäckel. Viele seien froh, dass sie trotz Corona studieren könnten und ihnen seien zudem die Nebenverdienste weggebrochen, sagte der Geschäftsführer des Virtuellen Campus Rheinland-Pfalz, Konrad Faber.