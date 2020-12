Saarbrücken (dpa/lrs) - In saarländischen Pflegeheimen fehlen nach Einschätzung der Pflegegesellschaft im Land wegen der zusätzlichen Testpflicht mehrere hundert Mitarbeiter. Das Personal sei bereits am Limit, sagte Geschäftsführer Jürgen Stenger am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Nach Berechnungen der Gesellschaft sind in den 150 Pflegeheimen etwa 40 000 Tests pro Woche nötig. Hierfür fehlten etwa 400 Mitarbeiter. Zuvor hatte die «Saarbrücker Zeitung» berichtet.

Am Freitag hatte das Gesundheitsministerium die Testpflicht im Bereich der Pflege und stationären Eingliederungshilfen ausgeweitet. Ab einer landesweiten Sieben-Tages-Inzidenz über 150 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner sind Einrichtungen verpflichtet, ihr Personal sowie alle Bewohner zweimal wöchentlich per Antigen-Schnelltest auf das Corona-Virus zu testen. Besucher sind bei jedem Besuch zu testen. Der Inzidenzwert lag im Saarland zuletzt bei 195,3.

Aufgrund des Personalmangels hatte das Gesundheitsministerium die Mitglieder des saarländischen Pflegepaktes zur personellen Unterstützung aufgerufen. Laut Mitteilung signalisierten sowohl die Arbeitskammer als auch die Apothekerkammer, dass viele Menschen bereit seien, Testungen durchzuführen. Dass die zusätzlichen Testungen im vollem Umfang bis Ende des Jahres gewährleistet werden könnten, kann Stenger zufolge allerdings nicht garantiert werden. „Es geht nicht von heute auf morgen.“ Es hätten sich bisher etwa 20 Personen gemeldet, die bereit seien, Tests durchzuführen. Er sei aber vorsichtig optimistisch, dass sich noch weitere Freiwillige meldeten.