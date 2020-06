Mainz (dpa/lrs) - Gegen rassistische Gewalt sind Hunderte Menschen in Rheinland-Pfalz am Sonntag auf die Straße gegangen. In Kaiserslautern demonstrierten nach Angaben der Polizei etwa 300 Teilnehmer, in Trier beteiligten sich etwa 120 Menschen an einer Gedenkfeier für Opfer von Rassismus. Beide Demonstrationen seien friedlich und ohne Zwischenfälle verlaufen, teilte die Polizei mit.

Bereits am Samstag demonstrierten bundesweit Tausende Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt. Auslöser war der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd, der vor knapp zwei Wochen bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis (Minnesota) getötet worden war.