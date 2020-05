Mainz (dpa/lrs) - Hunderte junge Menschen in Rheinland-Pfalz wollen einen Medizin-Studienplatz über die Landarzt-Quote oder die entsprechende Quote für den öffentlichen Gesundheitsdienst bekommen. Bis zum Bewerbungsende am 31. März dieses Jahres seien mehr als 450 Bewerbungen eingegangen, teilte das Gesundheitsministerium in Mainz am Mittwoch mit. Nun folgt ein zweistufiges Auswahlverfahren. Geschaut wird auf Kriterien wie die Abiturnote sowie auf bisherige berufliche, praktische oder ehrenamtlichen Tätigkeiten, nach einer Vorauswahl sind auch Gespräche mit Bewerbern vorgesehen.

«Die hohe Zahl an Bewerbungen macht deutlich, dass sich durchaus viele angehende Medizinerinnen und Mediziner für eine Arbeit auf dem Land und auch im Öffentlichen Gesundheitsdienst interessieren, sofern man ihnen eine besondere Chance dazu eröffnet», sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD).

Mit den beiden Quoten sollen mehr junge Mediziner in ländliche Regionen gelockt werden, wo Arztnachwuchs dringend benötigt wird. Die Landarzt-Quote sieht vor, dass von jährlich rund 430 Medizinstudienplätzen im Land etwa 27 an Personen gehen, die sich später zehn Jahre lang als Hausarzt in einem Gebiet mit aktueller oder künftig drohender Unterversorgung verpflichten. Zudem sind sechs Plätze für angehende Mediziner vorgesehen, die sich für den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) verpflichten.