St. Ingbert (dpa/lrs) - Ein Hund, der laut Polizei nicht an der Leine war, hat im saarländischen St. Ingbert ein zehn Jahre altes Mädchen gebissen und verletzt. Der noch unbekannte Halter des Tieres habe sich nach dem Vorfall nicht um das Kind gekümmert, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Sein Hund habe das Mädchen in die rechte Hand und ins rechte Knie gebissen. Es sei zu Boden gestürzt. Die Zehnjährige wurde leicht verletzt, konnte nach einer Behandlung beim Arzt jedoch wieder nach Hause entlassen werden. Die Polizei bat Zeugen um Hinweise zu dem Hundehalter. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch.

