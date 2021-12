Trier (dpa/lrs) - Ein Hund hat in Trier einen neunjährigen Jungen angegriffen und verletzt. Der Junge war mit seinem Fahrrad unterwegs, als er einer Gruppe mit Hund begegnete, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er stieg demnach am Samstag von seinem Fahrrad ab, um der Gruppe Platz zu machen. Unvermittelt sei der Hund zu dem Jungen gesprungen, habe in dessen Fußknöchel gebissen und eine offene Wunde verursacht. Der Neunjährige habe vor Schmerz geschrien, doch die Gruppe inklusive der vermeintlichen Hundehalterin sei einfach weitergegangen, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu der Gruppe oder dem Vorfall machen können.