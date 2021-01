Ludwigshafen (dpa/lrs) - Ein Hund hat in Ludwigshafen seinem eigenen Besitzer den Daumen abgebissen. Wie die Polizei Rheinpfalz am Sonntag mitteilte, war das Tier am Samstagabend während eines Spaziergangs mit einem anderen Hund in Streit geraten. Bei dem Versuch, die beiden zu trennen, sei dem 38-Jährigen dann der rechte Daumen abgebissen worden. Der Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Mehr Details konnte die Polizei zunächst nicht bekannt geben.

© dpa-infocom, dpa:210124-99-148017/2