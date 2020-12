Mainz (dpa/lrs) - Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Stefanie Hubig (SPD), hätte sich frühere Corona-Impfungen für Lehrer und Erzieher gewünscht. «Sie sind systemrelevant, deshalb fand ich den Vorschlag der Ständigen Impfkommission zielführender als die jetzt vom Bundesgesundheitsministerium verabschiedete Regelung», sagte die rheinland-pfälzische Bildungsministerin im Interview der Zeitungen der VRM-Gruppe in Mainz (Mittwoch). Lehrkräfte und Kita-Erzieher sollen demnach erst als Teil einer dritten Bevölkerungsgruppe gegen Corona geimpft werden.

Begonnen werden soll mit den Impfungen an diesem Sonntag (27.12.) mit älteren Menschen über 80 Jahre in Alten- und Pflegeheimen, die als besonders gefährdet gelten, schwer an Covid-19 zu erkranken. Zur Gruppe 2 gehören über 70-Jährige und unter anderem Menschen mit Demenz oder einer geistigen Behinderung. Zur Gruppe 3 gehören über 60-Jährige und Menschen mit Erkrankungen wie Krebs oder Diabetes. Hierzu zählen auch Polizei, Feuerwehr, Personal im Lebensmitteleinzelhandel, Erzieherinnen und Lehrkräfte.