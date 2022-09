Der Tod von Queen Elizabeth II. schockiert auch den Besitzer des Themenhotels «The Little Britain Inn» im rheinland-pfälzischen Vettelschoß. Die Königin habe bei den letzten offiziellen Terminen zwar sichtlich abgenommen, der Tod sei für ihn dennoch überraschend, erklärte der Brite am Freitag. Die Fahnen seines Hotels im Landkreis Neuwied stünden auf halbmast. An seinem «Queens Room» im Hotel, dessen Wand mit einem Porträt der Königen verziert ist, will er aber nichts verändern. Er verbinde mit der Queen schöne Erinnerungen.

Vettelschoß (dpa/lrs) - „Ihre Weihnachtsansprache im TV war für die ganze Familie ein Muss“, sagte Blackburn. Als zehnjähriger Junge habe er die Königin bei einer Veranstaltung auch mal live gesehen. In die Zukunft blickt er optimistisch. Prinz Charles sei ein guter Mann. So einen Menschen wie die Queen werde es aber nicht mehr geben.

