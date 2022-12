Herxheim bei Landau (dpa/lrs) - Bei einem Brand eines Einfamilienhauses in Herxheim bei Landau (Kreis Südliche Weinstraße) ist ein Schaden von 750.000 Euro entstanden. Was das Feuer ausgelöst habe, sei noch Gegenstand der Ermittlungen, teilten die Staatsanwaltschaft Landau und die Polizei am Montag mit. Nach dem Brand am vergangenen Freitag hatten die Einsatzkräfte den 64-jährigen Bewohner des Hauses tot geborgen. Eine Obduktion solle die genaue Todesursache klären. Weitere Menschen wurden nicht verletzt.

PM