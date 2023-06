Mayen (dpa/lrs) - Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Mayen (Kreis Mayen-Koblenz) ist hoher Sachschaden entstanden. Das Feuer sei am Donnerstagabend im Erdgeschoss des Hauses in der Innenstadt ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr habe verhindern können, dass der Brand auf das unmittelbar angrenzende Nachbarhaus übergriff. Die Bewohner hätten sich unverletzt ins Freie retten können. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf einen mittleren sechsstelligen Betrag, das Haus sei vorerst nicht mehr bewohnbar. Zur Brandursache seien Ermittlungen aufgenommen worden.

Pressemitteilung