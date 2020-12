Weisenheim am See (dpa/lrs) - Bei einem Feuer in einer Ferienwohnanlage in Weisenheim am See (Kreis Bad Dürkheim) ist ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden. Das Feuer habe sich am Freitagmorgen in einer angrenzenden Scheune entzündet und auf die Anlage übergegriffen, teilte die Polizei mit. Ein Wohnobjekt mit Ferienwohnungen sei vollständig zerstört worden. Das Haupthaus sei aber unbeschädigt geblieben. Verletzt wurde niemand.