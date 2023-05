Beim Brand eines Einfamilienhauses in Linz am Rhein im Kreis Neuwied ist nach erster Schätzung ein Sachschaden von mindestens 100 000 Euro entstanden. Die Ursache des Feuers am Montag war vorerst unklar, wie die Polizei mitteilte. Der Brand war im Dachstuhl des frei stehenden Hauses ausgebrochen. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten, Verletzte gab es nicht.

Linz am Rhein (dpa/lhr) - Die Löscharbeiten mehrerer Feuerwehren dauerten Stunden. Eine oberirdische Stromleitung wurde durch die Flammen beschädigt. Der zuständige Energieversorger musste den Strom für mehrere Haushalte vorsorglich vorübergehend abstellen. Das mehrstöckige Einfamilienhaus war zunächst unbewohnbar. Die Ermittlungen laufen.