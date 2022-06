Beim Brand in der Halle einer Textilreinigung in Pfaffen-Schwabenheim (Landkreis Bad Kreuznach) ist hoher Sachschaden entstanden. Die Halle sei komplett ausgebrannt und das Dach eingestürzt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Einen möglichen Austritt von Chemikalien und damit eine Gefahr für die Bevölkerung konnten die Einsatzkräfte im Verlauf der Löscharbeiten ausschließen. Durch das Feuer, das am Dienstagabend ausbrach, entstand ein Sachschaden im hohen sechsstelligen Bereich. Den Angaben zufolge wurden die Löscharbeiten am Mittwochmorgen beendet. Zu der Brandursache konnten noch keine Angaben gemacht werden.