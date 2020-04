Wershofen (dpa/lrs) - Beim Brand eines Einfamilienhauses in Wershofen (Kreis Ahrweiler) ist ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Das Feuer brach am frühen Mittwochmorgen im Dachstuhl des Hauses aus, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen breiteten sich auf das erste Stockwerk aus, die Bewohner brachten sich in Sicherheit und blieben unverletzt. Die Brandursache war zunächst unklar.