Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Zweibrücken hat eine Anwohnerin eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer in der Nacht zum Samstag kurz nach Mitternacht ausgebrochen. Auch drei Fahrzeuge vor dem Haus wurden durch die Flammen beschädigt. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf insgesamt 400.000 Euro. Die Brandursache war zunächst unbekannt.

Zweibrücken (dpa/lrs) - Mitteilung