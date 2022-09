Bei einem Hausbrand in Kaiserslautern ist ein Sachschaden in niedriger sechsstelliger Höhe entstanden. Verletzte gab es bei dem Feuer am Sonntag nicht. „Die Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten“, sagte ein Polizeisprecher. „Das Haus ist vorerst nicht mehr bewohnbar.“ Die Ursache des Feuers, das in der Einliegerwohnung eines Einfamilienhauses im Stadtteil Morlautern ausgebrochen war, war zunächst unbekannt. Die Ermittlungen dauerten an. (dpa)