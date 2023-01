Giesdorf (dpa/lrs) - Ein Feuer in der Produktionshalle eines Holzwerks in Giesdorf (Eifelkreis Bitburg-Prüm) hat einen Schaden im hohen sechsstelligen Bereich angerichtet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren in dem Gebäude Geräte gelagert, die durch den Brand stark beschädigt wurden. Die Brandursache war bislang unklar. Die Ermittlungen dazu dauern an. Verletzt wurde bei dem Feuer, das in der Nacht zu Freitag ausbrach, niemand. Die Anwohner brachten sich frühzeitig selbst in Sicherheit und alarmierten dann die Rettung.

