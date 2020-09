Großlittgen (dpa/lrs) - Eine brennende Kerze hat in einer Waldhütte in Großlittgen ein Feuer mit hohem Sachschaden ausgelöst. Die Bewohner hatten die Kerze im Bernkastel-Wittlich-Kreis unbeaufsichtigt gelassen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Flammen sprangen auf die Hütte über. «Das war Glück, dass die Bewohner das löschen konnten», sagte die Polizei. Als die Feuerwehr eintraf, war das Feuer schon aus. Durch Hitze, Rauch und Flammen entstand trotzdem ein hoher Sachschaden etwa im sechsstelligen Bereich. Die Hütte war zunächst unbewohnbar. Verletzt wurde niemand.