Offenbach (dpa/lrs) - Bei steigenden Temperaturen müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland dennoch auf wechselhaftes Wetter einstellen. So prognostizieren die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) einen zunächst stark bewölkten Sonntag an dem es gebietsweise zunächst regnet. Im Laufe des Tages nehmen Auflockerungen zu, in manchen Regionen muss aber weiterhin mit gewittrigen Schauern gerechnet werden. Die Höchstwerte liegen zwischen 25 und 28 Grad.

Am Montag wird es dem DWD zufolge zunächst heiter und meist niederschlagsfrei, allenfalls gehen vereinzelt schwache Schauer an Mosel, Rhein und Saar nieder. Die Höchstwerte liegen zwischen 25 und 29 Grad. Der Dienstag zeigt sich zwar auch teilweise heiter, aber auch teils wolkig mit einzelnen Schauern. Die Höchstwerte steigen auf Temperaturen zwischen 28 und 32 Grad.