Mainz (dpa) - Der Andrang auf kostenlose FFP2-Masken ist bei der Erstausgabe am Dienstag in vielen Apotheken in Rheinland-Pfalz groß gewesen. „Die Nachfrage war stark, aber zu bewältigen“, sagte ein Sprecher des Apothekerverbandes Rheinland-Pfalz in Mainz. Auch für den Mittwoch rechne er mit viel Betrieb. Der Bestand an Schutzmasken sei in den Apotheken sehr unterschiedlich, manche seien noch gar nicht beliefert worden oder hätten bislang nur Teillieferungen erhalten. „Die Apotheker mussten die Masken auf dem freien Markt bestellen und hatten nur eine sehr kurze Vorlaufzeit“, erklärte der Sprecher die Verzögerungen.

Seit Dienstag können Menschen, die zur Corona-Risikogruppe gehören, die ersten kostenlosen FFP2-Masken erhalten. In einem ersten Schritt sollen Menschen über 60 Jahren und Menschen mit bestimmten chronischen Erkrankungen drei Masken gratis in der Apotheke abholen können. Laut dem Verbandssprecher wird dort das Alter mit einem Blick in den Ausweis kontrolliert, ansonsten wird sich auf die Angaben des Kunden verlassen. Ebenfalls nicht kontrolliert wird, ob ein Kunde bereits in einer anderen Apotheke Gratis-Masken erhalten hat.