Die Kultusministerkonferenz stellt sich auf Schulschließungen ein. Einschränkungen vom Unterricht im Klassenraum sollen möglichst kurz gehalten werden, fordern die Länderminister. Kritik kommt von der GEW und der CDU Rheinland-Pfalz.

Berlin/Mainz (dpa) - Unter dem Eindruck neuer Corona-Höchstwerte stellen sich die Bildungsminister auf eine Schließung von Schulen ein. Wenn die Ministerpräsidenten am Wochenende einen harten Lockdown beschließen sollten, seien die Bildungsminister „auch bereit, unseren Teil beizutragen“, sagte die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK) und rheinland-pfälzische Bildungsministerin, Stefanie Hubig (SPD). Einschränkungen des Regelbetriebs an den Schulen sollten aber möglichst kurz gehalten werden, auch mit Blick auf die Abschlussklassen. Es gebe keine Beschlüsse, aber dies sei die einhellige Haltung der KMK, sagte der hessische Bildungsminister Alexander Lorz (CDU).

Eine Verlängerung der Weihnachtsferien soll es nach den Worten Hubigs nicht geben. Möglich sei aber Anfang Januar eine zeitweilige Befreiung von der Präsenzpflicht in der Schule. „Wir wollen, dass die Schülerinnen und Schüler möglichst viel Präsenzunterricht haben, aber nicht in eine Situation geraten, dass im Januar die Infektionszahlen hochgehen“, sagte die Mainzer Bildungsministerin. Besondere Aufmerksamkeit benötigten jüngere Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen. Es sei wichtig, „sie schnell wieder in den Regelbetrieb zu bekommen“. Auch sei in den unteren Jahrgangsstufen im Fall von Schulschließungen wieder eine Notbetreuung erforderlich.

Mit ihrer Erklärung vom Freitag gestehe die KMK ein, „nicht rechtzeitig und mutig für ausreichenden Gesundheitsschutz gesorgt zu haben“, kritisierte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Ihre Behauptung, die Schulen seien sicher, habe sich als falsch erwiesen. Auch gebe es bei Lehrkräften einen höheren Inzidenzwert als im Durchschnitt der Bevölkerung. Hubig betonte am Freitag: „Wir werden unsere Lehrerinnen und Lehrer nicht in Gefahr bringen.“

„Ob Deutschland einen Lockdown macht, das entscheiden die Ministerpräsidenten“, sagte der Hamburger Schulsenator Ties Rabe (SPD). Wenn dann auch Schulen geschlossen werden müssten, sollten die Erfahrungen vom Frühjahr mitbedacht werden. „Jüngere können alleine gar nicht lernen, sie brauchen die Anleitung durch Erwachsene.“ Fernunterricht sei auch für Kinder und Jugendliche in beengten Wohnverhältnissen ihrer Familien problematisch. „Uns wundert, wie schnell das in Vergessenheit geraten ist“, sagte Rabe zu Forderungen nach Schulschließungen und mehr Wechselunterricht von Lernen in der Klassengemeinschaft und zu Hause.

Niemand solle glauben, dass eine Schließung von Schulen „die entscheidende Stellschraube“ für die Eindämmung der Corona-Pandemie wäre, sagte der hessische Minister Lorz. Wenn es nicht auch weitere Einschränkungen wie im Einzelhandel gäbe, würden sich die jungen Menschen dann außerhalb der Schulen infizieren. Die bisherigen Erkenntnisse zeigten, „dass Schulen natürlich keine virusfreien Blasen sind, aber dass sie auch keine Brandbeschleuniger sind, keine Treiber der Pandemie“.

Der hessische Bildungsminister und CDU-Politiker Lorz gab Hubig „ein großes Kompliment dafür, wie sie uns durch dieses Jahr geführt hat“. Die bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion in Rheinland-Pfalz, Anke Beilstein, warf der Ministerin jedoch vor, „mit ihrer völlig störrischen persönlichen Haltung der vergangenen Wochen vollständig gescheitert“ zu sein. Sie habe Zeit verschenkt und müsse „sich fragen lassen, welcher Anteil an den hohen Infektionszahlen auf ihre Weigerung zur Risikominimierung zurückzuführen ist“.

Die Empfehlungen der Wissenschaftler seien im gesamten Verlauf der Pandemie ernst genommen worden, sagten alle drei Bildungspolitiker. „Aber die Virologen haben immer deutlich gemacht, dass es am Ende eine politische Abwägungsentscheidung geben muss“, sagte Rabe. In der Diskussion über Schulschließungen sei er „betrübt, dass der Wert und die Bedeutung der Schule nicht immer die nötige Anerkennung gefunden haben“.