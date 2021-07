Trier (dpa/lrs) - Wegen starken Hochwassers der Kyll sind in Trier am Donnerstag Teile der Ortslage Alt-Ehrang sowie ein Krankenhaus und ein Seniorenheim evakuiert worden. «Aus dem Heim wurden etwa 125 Menschen und aus dem Krankenhaus etwa 70 bis 80 Menschen weggebracht - einige frisch operiert», sagte Stadtsprecher Michael Schmitz. Einige Patienten seien per Hubschrauber zu anderen Kliniken geflogen worden.

Trier (dpa/lrs) - Wegen starken Hochwassers der Kyll sind in Trier am Donnerstag Teile der Ortslage Alt-Ehrang sowie ein Krankenhaus und ein Seniorenheim evakuiert worden. „Aus dem Heim wurden etwa 125 Menschen und aus dem Krankenhaus etwa 70 bis 80 Menschen weggebracht - einige frisch operiert“, sagte Stadtsprecher Michael Schmitz. Einige Patienten seien per Hubschrauber zu anderen Kliniken geflogen worden.

In dem Stadtteil selbst lief die Evakuierung der Wohnhäuser. „Es geht um etwa 100 bis 150 Menschen“, sagte Schmitz. „Wir nutzen Boote oder dort, wo die Strömung zu stark ist, eben Radlader.“ Rund 200 Rettungskräfte seien im Einsatz. „Plus 60 bis 70 Menschen von der Stadt. Jeder, der laufen und eine Schaufel halten kann, hilft.“

Eine Hochwasserwelle der Kyll habe am Morgen zwischen 8.00 Uhr und 9.00 Uhr überraschend den Schutz weggedrückt. „Die Leute liefen vor dem Wasser aus ihren Häusern davon“, schilderte Schmitz. Angesichts der Schäden könnten die Menschen möglicherweise in den nächsten Tagen noch nicht zurückkehren. „Wir bauen Strukturen auf, etwa in einer Turnhalle, wo wir Menschen auch verpflegen können. Aber wir hoffen auch, dass viele bei Bekannten unterkommen.“

Bis zum Nachmittag habe es keine Informationen über Verletzte oder Tote gegeben. „Das ist das Gute im Schlechten.“ Das Hochwasser sei „von den Höhen her jahrhundertmäßig“ gewesen, sagte Schmitz. Am Donnerstag hatte sich auch Klimaschutzministerin Anne Spiegel (Grüne) in Trier ein Bild von der Lage gemacht. Sie sicherte dabei die Unterstützung des Landes für Betroffene der Unwetterschäden zu.

