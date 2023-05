Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Oberrhein wird beim Pegel Maxau an diesem Freitag mit dem vorläufigen Höhepunkt des Hochwassers gerechnet. Die Fachleute erwarten nach derzeitigem Stand nicht, dass der Polder Wörth/Jockgrim geöffnet werden muss. Warum die Bewohner entlang des Stromes noch immer nicht ausreichend vor einer großen Flut geschützt sind.

Die Hochwasservorhersagezentrale in Karlsruhe erwartet für diesen Freitag am Pegel Maxau einen Anstieg auf 8,50 Meter bis 8,60 Meter (Stand Donnerstag, 16 Uhr). Dann rauschen an dieser