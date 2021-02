Mainz (dpa/lrs) - Die Hochwasserlage in Rheinland-Pfalz ist weiter angespannt. Die Pegelstände am Oberrhein verharren auf hohem Niveau, teilte das Hochwassermeldezentrum (HMZ) in Mainz mit. Der Oberrhein bei Mainz erreichte am Donnerstagmorgen einen Pegelstand von 6,15 Meter - Tendenz steigend. Erst gegen Ende der Woche soll sich die Lage entspannen. Auch am Mittelrhein stiegen die Wasserstände am Donnerstagmorgen weiter an, in Koblenz meldete das HMZ einen Pegelstand von 6,91 Metern.

Für die Mosel sahen Experten des Hochwassermeldedienstes am Mittwoch weiterhin steigende Pegelstände in Trier. „Wir gehen aktuell davon aus, dass der Höchststand am Donnerstag mit Werten zwischen 8,30 Metern und 8,90 Metern erreicht sein wird“, sagte ein Sprecher.

Währenddessen macht das Regenwetter in Rheinland-Pfalz am Donnerstag eine kurze Pause. Bei Temperaturen zwischen 6 Grad in der Hocheifel und bis zu 13 Grad wird es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bewölkt und meist trocken. Am Freitag zieht dann aber wieder Regen über die Region. Vor allem in der Nacht zu Samstag kann es laut Vorhersage kräftigen Niederschlag geben.

© dpa-infocom, dpa:210204-99-296864/3