Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Mittwoch wird es eng für den 63-Jährigen: Die Grünen wollen in der Sitzung des Kreistags Ahrweiler einen Abwahlantrag auf den Weg bringen, die SPD will dem Landrat mit einer Resolution den Rücktritt nahelegen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt bereits wegen des Krisenmanagements in der Flutnacht unter anderem gegen ihn.

„Wo war der Landrat?“ Diese Frage begleitet Jürgen Pföhler seit sich der erste Schock über die Flutkatastrophe im Ahrtal gelegt hat und die Bevölkerung wie auch die