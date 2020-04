Ludwigshafen (dpa/lrs) - Wegen der Corona-Krise verzögert sich der geplante Teilabbruch der Hochstraße Süd in Ludwigshafen. «Wenn alles planmäßig läuft, erfolgt in der ersten Juli-Hälfte der Abbruch des ersten Abschnitts», sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Mittwoch. «Wir haben unter den gegebenen Bedingungen einen neuen, realistischen Zeitplan errechnet.» Der Leiter des Bereichs Tiefbau bei der Stadt, Björn Berlenbach, sagte: «Wir haben eine Verzögerung von drei Monaten.» Die Arbeitskolonnen auf der Baustelle dürften sich nicht mischen, das schränke den Ablauf ein.

«Wir wünschen uns alle, dass es sehr schnell geht», sagte Steinruck. «Aber es wäre ein großes Wunder, wenn die ganze Welt Einschränkungen durch die Pandemie hat, und auf der Baustelle wird weiterarbeitet, als wäre nichts.» Was die Kosten angehe, sei sie zuversichtlich. «Ich mache mir keine Gedanken über die Co-Finanzierung durch Land und Bund, weil die grundsätzliche Zustimmung vorhanden ist.»

Die Kosten liegen Schätzungen zufolge bei circa 8,5 Millionen Euro - etwa 5,35 Millionen Euro für den reinen Abriss und rund 3,0 Millionen Euro für zusätzliche Leistungen, etwa mögliche Entschädigungen.

Die Demontage des auf pilzförmigen Pfeilern ruhenden Abschnitts war nötig geworden, weil das Teilstück Statikern zufolge einzustürzen droht. Wegen Rissen in der Konstruktion war die Hochstraße Süd im August 2019 gesperrt worden. Die Süd-Trasse gilt mit der ebenfalls maroden Hochstraße Nord als zentrale Verkehrsachse der Region. Die zweitgrößte Stadt in Rheinland-Pfalz hofft auf einen Neubau der Verkehrsverbindung bis etwa 2025. Die Planung dafür soll bei einer Sondersitzung des Stadtrats im September vorangetrieben werden.