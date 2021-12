Bingerbrück (dpa/lrs) – In einem Hochhaus in Bingen am Rhein (Landkreis Mainz-Bingen) hat es in einer Wohnung im sechsten Stock aus noch ungeklärter Ursache gebrannt. Sämtliche Bewohner mussten das Haus für die Löscharbeiten verlassen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Verletzt wurde bei dem Brand am Samstagabend niemand. Die Ermittlungen zur Ursache führt die Kriminalpolizei. Der entstandene Sachschaden konnte zunächst nicht beziffert werden.

