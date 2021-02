Mainz (dpa/lrs) - Im Mainzer Briefzentrum laufen nach Angaben der Deutschen Post derzeit die Vorbereitungen für die Versendung der Wahlunterlagen auf Hochtouren. Das Zentrum im Stadtteil Hechtsheim sei zuständig für alle Sendungen an Adressen, die mit der Postleitzahl 55 beginnen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Über 580 000 Unterlagen für die Landtagswahl am 14. März würden dort bearbeitet. Die Benachrichtigungen sollen in den kommenden Tagen zugestellt werden. Weitere Briefzentren in Rheinland-Pfalz für die Versendung der Wahlunterlagen befinden sich den Angaben zufolge in Trier, Koblenz und Ludwigshafen.

Laut Landeswahlleiter soll jeder Bürger, der im Wählerverzeichnis steht, bis spätestens 21. Februar seine Wahlbenachrichtigung erhalten haben. Wer bis dahin keine bekommen habe, solle sich spätestens bis zum 26. Februar bei der zuständigen Verbandsgemeinde- oder Stadtverwaltung zur Überprüfung des Stimmrechts melden. Gewählt werden kann entweder am 14. März im Wahllokal oder vorher per Briefwahl. Es wird allgemein erwartet, dass wegen der Corona-Pandemie bei dieser Wahl besonders viele Menschen per Brief ihre Stimme abgeben.

