Sie sind und bleiben selten, aber es gibt sie: Zwei von 100 Schülern haben einen IQ von 130 oder mehr und gelten damit als hochbegabt. Seit rund 20 Jahren gibt es in Rheinland-Pfalz für sie spezielle Hochbegabten-Klassen. Ist diese Lösung ein Erfolgsmodell oder ein Irrweg?

Um diese Frage entbrannte immer wieder ein erbitterter Streit. Konservative Pädagogen verlangten eine Elitebildung in eigenen Klassen und hatten eine Reihe von Argumenten parat: Wer Schwache fördere, müsse auch Starke fördern, in den Regelklassen würden die Hochbegabten verkümmern und sich langweilen, wertvolle Bildungspotenziale würden nicht ausgeschöpft.

Andere hielten dagegen: In Hochbegabtenklassen würde eine arrogante Elite herangezogen. Die Differenz zwischen den sozialen Schichten würde verstärkt, und die Schüler kämen kaum noch in Kontakt mit Kindern anderer Herkunft. Trotz all dieser Vorbehalte wurden vor rund 20 Jahren an vier rheinland-pfälzischen Gymnasien dann doch Hochbegabtenklassen eingerichtet: in Kaiserslautern, Koblenz, Mainz und Trier.

Nur Zeit für die Schule

Der Trierer Moritz Laros hat die Hochbegabtenklasse in seiner Heimatstadt besucht und Vor-und Nachteile am eigenen Leib erfahren. Nach erfolgreichem Einstufungstest kam er sehr motiviert an, konnte die hohen Ansprüche erfüllen, musste aber auch die Erfahrung machen, dass fast nur die Leistung zählte. Mit zehn Jahren hatte er schon Latein, übersprang das neunte Schuljahr und konnte früher Abitur machen.

Dafür war allerdings auch jeden Tag bis 16 Uhr Unterricht. „Für was anderes als die Schule blieb kaum Zeit“, sagt er heute. „Und natürlich blieben die Hochbegabten auch auf dem Schulhof unter sich. Kontakt zu andern Schülern hatte ich kaum.“ Vor kurzem hat Laros sein Studium (natürlich mit Einser-Examen) beendet und blickt mit gemischten Gefühlen auf die Schulzeit zurück. Ob er in einer Regelklasse genau so gefördert worden wäre? „Vielleicht hätte ich mich etwas gelangweilt“, meint er. „Aber zum Abitur wäre ich auch dort gekommen.“

Die Alternative: Kurse für Überflieger an Regelschulen

Dass