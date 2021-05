Offenbach (dpa/lrs) - Hoch Waltraud macht's möglich: Sonne und Temperaturen bis 22 Grad locken die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland am Sonntag zu einem Ausflug nach draußen. Wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag mitteilte, wird der Sonntag «heiter bis wolkig und trocken».

Und auch die neue Woche startet sonnig, die Experten erwarten am Montag Höchsttemperatur zwischen 21 und 25 Grad, in Hochlagen um 20 Grad. Am Dienstag nimmt der Frühsommer dann weiter Fahrt auf - mit prognostizierten Temperaturen von bis zu 26 Grad.

