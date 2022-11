Die Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz werden nach Einschätzung von Gesundheitsminister Clemens Hoch spätestens Anfang Dezember wieder steigen. «Die Pandemie ist nicht vorbei», sagte der SPD-Politiker am Dienstag im Gesundheitsausschuss des Landtags in Mainz. Ein Anstieg der Infektionen zeige sich unter anderem im Abwasser-Monitoring. «Das Abwasser-Monitoring ist eigentlich ein Seismograph», sagte Hoch. Verlässliche Kennzahlen dieses im Oktober eingeführten Monitorings werde es aber erst um den Jahreswechsel geben. «Im Moment ist das nur eine Informationsquelle.»

Mainz (dpa/lrs) - „Wir können mit der Omikron-Variante im Moment sehr gut umgehen, weil wir einen angepassten Impfstoff haben“, sagte Hoch. Dies könne sich aber auch wieder ändern. Die Herbstwelle habe sich jedenfalls „ohne weitere Maßnahmen selber zum Erliegen gebracht“.