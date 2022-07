In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird zum Wochenstart eine Hitzewelle erwartet. Am Montag liegen die Höchsttemperaturen zwischen 32 und 37 Grad und bei bis zu 30 Grad im höheren Bergland, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Dabei wird es sonnig und niederschlagsfrei. In der Nacht zum Dienstag sinken die Temperaturen meist auf 19 bis 14 Grad, in Ballungsgebieten und im mittleren Bergland bleibt es um die 20 Grad warm.

Offenbach (dpa/lrs) - Am Dienstag erwarten die Meteorologen den Höhepunkt der Hitzewelle. Es wird erneut sonnig und trocken, die Temperaturen erreichen in der Spitze 35 bis 39 Grad, in Hochlagen bis zu 33 Grad. An Mosel, Saar und Rhein sind lokal 40 Grad nicht ausgeschlossen, hieß es. In der Nacht zum Mittwoch wird es erneut mild, bei Tiefstwerten von 23 bis 17 Grad und teils 15 Grad in der Eifel. Am Mittwoch rechnet der DWD mit wechselnder bis starker Bewölkung und gebietsweise mit Schauern oder Gewittern, die teils kräftig ausfallen könnten. Die Temperaturen erreichen maximal 28 bis 33 Grad, in Hochlagen der Eifel 26 Grad.

