Die Hitze hat weite Teile des Karlsruher Stadtbahnnetzes lahm gelegt. In der Innenstadt fuhren am Mittwoch keine Bahnen. Das Vergussmaterial, ein teerhaltiger Stoff am Rande der Gleise, ist geschmolzen und wurde von den Rädern der Bahnen mitgerissen, teilt ein Sprecher der VBK mit.

Dadurch wurden sowohl Gleise als auch Bahnen verunreinigt und müssen seit Dienstagabend aufwändig gereinigt werden. Zahlreiche Mitarbeiter der VBK sowie der Albtalbahn (AVG) sind zusammen mit einer Fachfirma und Mitarbeitern des THW im Einsatz. Wenn alles gut laufe, könnte das in ein, zwei Tagen erledigt sein. Sollte eine größere Zahl an Fahrzeugen betroffen sein, könnte es aber auch länger dauern, so der Sprecher.

Wurde minderwertiges Material verbaut?

Die Ursache ist noch unklar. „Eigentlich sollte das Material hitzebeständig sein. Die Vergussmasse ist teerartig und dürfte nicht weich werden – auch nicht bei den derzeitigen Temperaturen“, erklärt der VBK-Sprecher. Vergleichbare Hitze war in den vergangenen Sommern kein Problem. Geprüft werde nun, ob minderwertiges Material verbaut wurde.

Ersatz-Busse werden eingesetzt

Fußgänger und Radfahrer werden gebeten, im Bereich der Gleise im gesamten Stadtgebiet besonders vorsichtig zu sein, bis die Schäden und Verunreinigungen vollständig beseitigt sind. Die Stadtbahnlinien der AVG verkehrten am Mittwoch in der Region außerhalb von Karlsruhe, aber nicht durch die Karlsruher Innenstadt. Bei Bedarf wurde auf allen betroffenen Linien ein Busnotverkehr eingesetzt.

