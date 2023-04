Nach dem mutmaßlichen Mord an einem Mann in Saarbrücken mutmaßlich durch seinen Schwager ist das Motiv weiterhin unklar. Es könne aktuell nichts Genaueres zu den Hintergründen der Tat gesagt werden, teilte die Staatsanwaltschaft Saarbrücken am Montag auf Nachfrage mit.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Leiche des 28-Jährigen war am Samstagabend auf einem Waldparkplatz nahe dem Stadtteil Dudweiler gefunden worden. Das Opfer wurde nach bisherigen Erkenntnissen von mehreren Schüssen getroffen. Zeugen alarmierten die Beamten. Kurz darauf stellte sich der Schwager des Opfers der Polizei und ließ sich widerstandslos festnehmen. Die Beamten stellten auch die mutmaßliche Tatwaffe sicher. Der 39 Jahre alte Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft.

vorausgehende PM