Juckende Augen, heftiges Niesen, Halskratzen - die Heuschnupfensaison ist im vollen Gange. «In Rheinland-Pfalz liegt die Belastung von Hasel- und Erlenpollen derzeit auf einem mittleren bis teils hohem Niveau», sagte Christina Endler vom Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) der Deutschen Presse-Agentur. Die Erlen haben ihr zufolge aufgrund der milden Witterung einen deutlichen Schub bekommen. «Die Erle wird die Pollenart sein, die uns in den kommenden Tagen am meisten zu schaffen macht», erklärte Endler. Mit einer Belastung durch Haselpollen sei noch bis in den März hinein zu rechnen.

Freiburg (dpa/lrs) - Bei der Haselnuss habe die Blüte etwa drei Wochen früher eingesetzt als im vieljährigen Mittel. Insgesamt sei in den vergangenen zehn Jahren ein Trend zu einem immer früheren Blühbeginn zu verzeichnen, unter anderem weil die Winter wie zuletzt relativ mild ausfielen. Als nächstes blühen nach Endlers Angaben Pappel, Weide, Esche, Birke sowie Hainbuche.

