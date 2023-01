Die hessische Landeshauptstadt Wiesbaden ist mit Beginn des Jahres 2023 dem Verbund «KulturRegion FrankfurtRheinMain» beigetreten. Die Organisation wertete den Beitritt am Mittwoch als «wichtigen Lückenschluss sowohl territorial als auch inhaltlich».

Wiesbaden (dpa) - Mit Wiesbaden wächst die gemeinnützige GmbH auf 54 Mitglieder. Sie umfasst insgesamt über 3,6 Millionen Einwohner in Hessen, Rheinland-Pfalz und Bayern. Der Verbund will die Kulturvielfalt in der Region mit Museen, Bühnen, Parks und Gärten bis zu Orten der Industriekultur bekannter machen.

