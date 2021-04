Worms (dpa) - Die niedrigen Temperaturen in der vergangenen Woche haben dem Verband der Hessisch-Pfälzischen Zuckerrübenanbauer zufolge großen Schaden bei den jungen Zuckerrübenbeständen angerichtet. Auf mindestens 10 Prozent der Flächen seien die Zuckerrüben vernichtet, teilte der Verband am Mittwoch in Worms mit. Dies seien 1500 bis 2000 Hektar. Weitere 20 bis 30 Prozent zeigten teilweise Verluste. Leichten Frost könnten Zuckerrüben durchaus vertragen. Die jüngsten eiskalten Temperaturen seien aber «einfach zu viel», hieß es.

