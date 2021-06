Mainz/Wiesbaden (dpa/lrs) - Im Gegensatz zu Hessen plant Rheinland-Pfalz noch keine Schließung der Corona-Impfzentren im Herbst. Zwar stellen die 28 hessischen Zentren laut dem Innenministerium in Wiesbaden spätestens am 30. September ihren Betrieb zugunsten weiterer Impfungen in Arztpraxen und von Betriebsärzten ein. Doch das Gesundheitsministerium in Mainz teilte am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mit: «Ein Ende der Impfzentren in Rheinland-Pfalz ist noch nicht terminiert.»

Der Bund finanziere die Zentren nach derzeitigem Stand mindestens bis zum 30. September zur Hälfte. Er sei „in der Pflicht, eine verlässliche Aussage zur Zukunft und weiteren Finanzierung über dieses Datum hinaus zu treffen“, betonte das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium. Die landesweit 32 Impfzentren seien „ein wichtiger und bewährter Baustein der Impfstrategie, den wir - auch mit Blick auf noch kommende Herausforderungen wie mögliche Auffrischungsimpfungen - nicht ohne Not frühzeitig aufgeben wollen“.

Deutlich werde bei der Impfkampagne aber auch die inzwischen große Bedeutung von Medizinern außerhalb der Zentren: „Im Juni beispielsweise gehen von den vom Bund angekündigten 1,5 Millionen Impfdosen für Rheinland-Pfalz rund zwei Drittel an die niedergelassenen Ärzte und Betriebsärzte“, erklärte das Ministerium in Mainz. In den Impfzentren gebe es derzeit täglich insgesamt bis zu 20 000 Impfungen. Ihre Zahl schwanke.

31 der Zentren seien seit dem 7. Januar in Betrieb, das Impfzentrum Landau sei Mitte Februar hinzugekommen. „Wir gehen schätzungsweise von knapp 6 Millionen Euro monatlich für Personal- und Sachkosten in den 32 Impfzentren aus“, ergänzte das Gesundheitsministerium.

