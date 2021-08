Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) will eine verfassungsgemäße Finanzierung der Kommunen am Modell des Nachbarlandes orientieren. Die CDU wirft der Regierung „finanzpolitischen Blindflug“ vor. Was Ludwigshafen von Ingelheim unterscheidet.

In der vorletzten Sitzung des Parlaments vor der Landtagswahl am 14. März hat die Finanzausstattung oder besser die Verschuldung der Kommunen noch einmal die Gemüter erhitzt. Der kommunalpolitische Sprecher der CDU, Gordon Schnieder, hat der SPD-geführten Landesregierung am Donnerstag den „fortgesetzten Verfassungsbruch“ vorgeworfen.

Bis 2023 muss das Land das System ändern

Anlass war das Urteil des rheinland-pfälzischen Verfassungsgerichtshofs vom 16. Dezember 2020. Die hochverschuldete Stadt Pirmasens und der Landkreis Kaiserslautern hatten gegen den kommunalen Finanzausgleich geklagt – und gewonnen. Bis zum 1. Januar 2023 muss das Land die Finanzierung der Kommunen auf neue Füße stellen und dabei den „aufgabenbezogenen Finanzbedarf“ zur Grundlage machen.

Innenminister Roger Lewentz (SPD) sagte, es werde nichts weniger als ein Systemwechsel vom Land erwartet. Das Land habe die Kommunen in den vergangenen Jahren immer besser ausgestattet. 2013 seien zwei Milliarden Euro in den kommunalen Finanzausgleich geflossen, im vergangenen Jahr habe die Summe bei 3,452 Milliarden Euro gelegen. Er kündigte an, sich bei der Neugestaltung des kommunalen Finanzausgleichs „ein Stück weit“ am Nachbarland Hessen orientieren zu wollen. „Hessen hat das gleiche Urteil kassiert“, sagte Lewentz.

Zweites Urteil bestätigte die Praxis

In seinem ersten Urteil zum kommunalen Finanzausgleich in Hessen gab der Staatsgerichtshof 2013 der rund 17.000 Einwohner zählenden Stadt Alsfeld im Vogelsbergkreis recht. Daraufhin stellte das Land die Finanzierung um.

2019 sprach der Staatsgerichtshof erneut ein Urteil zum kommunalen Finanzausgleich, geklagt hatten in diesem Fall 18 reiche Kommunen, aber sie unterlagen vor Gericht. Der Staatsgerichtshof bestätigte damit die hessische Praxis.

Das Land Rheinland-Pfalz hatte bereits 2012 vor dem höchsten Gericht des Landes ein Verfahren zum kommunalen Finanzausgleich verloren und 2020 erneut. Die Opposition, neben der CDU auch die AfD, forderten vom Land als Konsequenz aus dem Urteil mehr Geld für die Kommunen. Schnieder verwies darauf, dass Rheinland-Pfalz überproportional viele hoch verschuldete Städte und Landkreise hat. Pirmasens führt seit Jahren das Ranking im Bundesvergleich an, Kaiserslautern steht auf Platz drei. Das Land müsse die Kommunen finanziell besser ausstatten, forderte Schnieder.

Ludwigshafen ist anders zu bewerten als Ingelheim

Die Vertreter der regierungstragenden Fraktionen SPD, FDP und Grüne sahen das anders. Der Fraktionschef der Grünen im Landtag, Bernhard Braun, sagte, es sei eine schwierige Aufgabe zu überprüfen, was eine Kommune benötige und was nicht. Der Ludwigshafener verwies auf seine hochverschuldete Heimatstadt und deren soziale Aufgaben. Dort sei der Bedarf sicher anders zu bewerten als in Ingelheim. Die rheinhessische Stadt ist Sitz des Pharmaunternehmens Boehringer Ingelheim und gilt mit Abstand als reichste Kommune im Land.

