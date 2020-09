Offenbach (dpa/lrs) - Mit Sonne, blauem Himmel und Temperaturen bis 27 Grad zeigt sich der Spätsommer auch zu Beginn der neuen Woche von seiner schönsten Seite. Dann macht sich langsam der Herbst bemerkbar, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach für Rheinland-Pfalz und das Saarland vorhersagte.

Am Montag steigen die Höchstwerte bei überwiegend wolkenfreiem Himmel nochmals auf 23 bis 27 Grad. Am Dienstag zeigt sich der kalendarische Herbstanfang dann auch beim Wetter: Im Tagesverlauf ziehen von Südwesten her Wolken auf, einzelne Schauer fallen. Es bleibt aber warm mit Höchstwerten von 22 bis 26 Grad.

Für den Mittwoch sagt der DWD teils starke Bewölkung und einzelne Schauer vorher, ab dem späten Nachmittag sind im Westen auch Blitz und Donner möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 25 Grad.

Ab Donnerstag passe sich das Wetter an den noch jungen kalendarischen Herbst an, sagte DWD-Meteorologe Tobias Reinartz. Ein Tiefdruckkomplex über der Nordsee übernehme die Regie und leite einen wolkenreichen, unbeständigen, mitunter windigen und spürbar kühleren Witterungsabschnitt ein. «Am kommenden Wochenende sind nach jetzigem Stand dann nicht mal mehr 20 Grad drin. Es herbstelt halt», erklärt Reinartz.