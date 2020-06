Mendig (dpa/lrs) - Ein herannahendes Auto hat eine 91 Jahre alte Fußgängerin in Mendig (Kreis Mayen-Koblenz) so sehr erschreckt, dass sie zu Boden stürzte und sich schwer verletzte. Nach Angaben der Polizei bemerkte der Fahrer den Sturz. Er hielt zunächst kurz an, fuhr dann aber weiter, ohne der Seniorin zu helfen, wie ein Sprecher sagte. Nach Aussagen von Zeugen soll es sich bei dem Wagen um einen schwarzen SUV gehandelt haben.

Den Angaben zufolge erschreckte sich die Frau, als der Wagen im Zentrum von Mendig auf Höhe des Gehwegs, auf dem die Seniorin unterwegs war, eine Engstelle auf der Fahrbahn umfuhr - auf dem rechten Gehweg. Sie Frau lief auf dem linken Fußweg. Die Beamten suchen nun nach weiteren Zeugen des Vorfalls am Sonntagnachmittag.