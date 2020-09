Bruchmühlbach-Miesau (dpa) - Der 54er-Weltmeister Horst Eckel hält sich in der Corona-Krise mit einem Personal Trainer und Boxen fit. Jamil Shanab aus Ludwigshafen kommt mindestens einmal die Woche zum letzten lebenden Fußballer aus der legendären Mannschaft, die 1954 das «Wunder von Bern» schaffte, nach Vogelbach in die Pfalz. «Er saß nur noch im Sessel, schlief länger, als ich das bei ihm überhaupt kenne», sagte Dagmar Eckel in einem SWR-Beitrag über ihren 88 Jahre alten Vater. «Kein Fußball! Kein Betzenberg! Das ganze soziale Umfeld hat ihm wahnsinnig gefehlt.»

Der Fitnesscoach macht verschiedene Übungen mit Eckel, darunter boxt der Held des 1. FC Kaiserslautern auch im Sitzen mit Handschuhen gegen die Hände von Shanab. «Ich muss mich immer bewegen. Das war schon früher so, das ist noch heute so - ob die Sonne scheint oder ob es regnet, das spielt für mich keine Rolle», sagte Eckel. Und er sei auch immer noch ehrgeizig.